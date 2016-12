Complexo petroquímico de Suape é vendido para empresa mexicana por US$ 385 milhões

A Petrobras aprovou nesta quarta-feira (28) a venda do Complexo Petroquímico de Suape, em Pernambuco (PE) e o Conselho de Administração da empresa também vendeu uma fatia de 45,9% da Guarani, 3ª maior produtora de açúcar do Brasil.

A empresa mexicana Alpex comprou o complexo petroquímico por US$ 385 milhões e a fatia da Guarani foi comprada pela Tereos Internacional, que já detém 54,1% da Guarani, por US$ 202 milhões, totalizando US$587 milhões.

As operações ajudaram a Petrobras a alcançar a meta de 90% de desinvestimentos para o biênio 2015 e 2016, no valor de US$ 15,1 bilhões.

Edição: José Eduardo Bernardes