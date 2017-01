Hoje na História | 1935 - Pela primeira vez, cerveja é comercializada em lata nos EUA

Em janeiro de 1935, depois de diversos testes, são comercializadas as primeiras cervejas em latas de 350 mililitros. O fato ocorreu em Virgínia, nos Estados Unidos, no dia 24 de janeiro daquele ano.

Conta a história que a Gottfried Krueger Brewing Company, em sociedade com a American Can Company, entregou 2 mil unidades da bebida a fiéis consumidores. Na ocasião, 91% desses apreciadores aprovaram a cerveja enlatada.

Em 1933, após o fim da Lei Seca norte-americana, a empresa American Can desenvolveu uma lata resistente à pressurização e com revestimento interno especial, a fim de evitar que a cerveja se gazeificasse como resultado de uma reação química com o metal.

No espaço de três meses do lançamento, mais de 80% dos distribuidores optaram pela cerveja em lata pela maior facilidade de manuseio e transporte, sem as costumeiras quebras das cervejas em garrafas.

Na compra de latas, ao contrário das garrafas, não era exigido do consumidor o pagamento de depósito. As latas eram mais fáceis de empilhar, ocupando menos espaço, mais duráveis e levavam menos tempo para gelar.

Como resultado, sua popularidade cresceu ao longo dos anos 30 e explodiu durante a Segunda Guerra Mundial, quando as cervejarias embarcaram milhões de latas para os soldados em todos os rincões onde combatiam.

Depois da guerra, as grandes companhias de cerveja passaram a tirar vantagem da distribuição em massa que a lata tornava possível. Hoje em dia, a cerveja enlatada corresponde aproximadamente à metade dos 20 bilhões de dólares anuais produzidos pela indústria cervejeira.

