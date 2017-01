Prazo final de inscrição no Sisu é prorrogado para domingo

Por causa das reclamações de estudantes que não conseguiam acessar a página do Sisu na internet, o Ministério da Educação, MEC, decidiu prorrogar o prazo de inscrições em 48 horas, até as 11 horas e 59 minutos da noite de domingo. O primeiro prazo se encerraria nesta sexta-feira.

Mas, segundo o MEC, o resultado do Sisu, Sistema de Seleção Unificada, continua marcado para próxima segunda-feira, dia 30 de janeiro.

Desde que as inscrições para o Sisu começaram na terça-feira, muitos candidatos às vagas em universidades públicas não conseguem acessar o site do programa. O estudante Marcos Teisant tenta uma vaga no curso de Economia na Universidade Federal de Pernambuco. Ele explicou que estava desde terça-feira sem conseguir se inscrever.

O MEC informou que os problemas que impediam o acesso ao sistema foram resolvidos e os casos que ainda ocorrem são pontuais e o estudante deve entrar em contato com o ministério pelo 0800 61 61 61 ou pelo e-mailouvidoria@mec.gov.br.

O Sisu é o programa do governo federal que oferece vagas nas universidades públicas por meio da nota do Enem. Neste ano, são oferecidas mais de 238 mil vagas em 131 instituições de ensino superior.