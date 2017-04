MST realiza ações por todo o país neste Dia de Luta pela Reforma Agrária

O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, deu início a uma série de ações por todo o país a partir deste 17 de abril, Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. As mobilizações ocorrerão até a quinta-feira e também têm o objetivo de defender a Previdência Pública e a Soberania Nacional, além de relembrar os 21 anos do Massacre de Eldorado dos Carajás.

Segundo o MST, a Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária deste ano denuncia especificamente os desmontes e retrocesso impostos pelo governo golpista de Michel Temer. Em nota, o movimento destacou que Temer trouxe "um novo ritmo à ofensiva sobre as terras" e "altera, na calada da noite, a legislação fundiária e os procedimentos para a efetivação de uma Reforma Agrária".

Na manhã desta segunda-feira o movimento realizou ocupações nas fazendas Guassahy e Milano e em um latifúndio utilizado pela Cutrale em Agudos, no estado de São Paulo. Também foram realizados bloqueios nas estradas BR-040, no trecho da Zona da Mata mineira, e na BR-116, no município de Frei Inocêncio, também em Minas Gerais.

Uma série de Engenhos e linhas ferroviárias foram ocupadas pelo movimento. Além disso, em diversos estados, os Sem Terra ocuparam sedes do Ministério da Fazenda e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com o objetivo de denunciar a paralisação da demarcação de terras. No Paraná, cerca de 800 integrantes do movimento entregaram a pauta da mobilização para o superintendente estadual do órgão, Edson Barroso.

Também na manhã desta segunda-feira, uma sessão solene na Câmara dos Deputados realizada pelo MST homenageou as vítimas do Massacre de Carajás.

