Advogado de Lula rebate acusações de delator sobre sítio

O advogado Roberto Teixeira, que defende o ex-presidente Lula, rebateu em nota as acusações feitas pelo engenheiro da Odebrecht Emyr Diniz Costa Junior. Segundo o delator, Teixeira sugeriu notas frias e contrato fictício para ocultar a reforma feita no sítio em Atibaia (SP), para que não parecesse ter sido realizada pela empreiteira.

"A delação premiada de Alenxandrino Alencar tem sido utilizada por alguns veículos de imprensa para atribuir a mim participação em afirmada emissão de documentos falsos relativos a obras realizadas em um sítio em Atibaia, de propriedade do meu cliente Fernando Bittar", diz o advogado, em nota.

"A verdade é que o próprio Alexandrino Alencar afirmou em sua delação o que eu mesmo sempre deixei claro: 'que o sítio é do Fernando Bittar' e que minha atuação, enquanto seu advogado, era a de formalizar as obras realizadas como condição para que Fernando Bittar, meu cliente, fizesse o pagamento do valor devido pelos serviços", esclarece Teixeira.

"Jamais propus, orientei ou executei qualquer ato ilegal na minha trajetória de 47 anos ininterruptos de exercício da advocacia", defende-se ainda o advogado. "Reafirmo que minha atuação na advocacia sempre foi pautada pela ética e pela observância às leis."

