Cascavel recebe 1º Festival de Teatro Infantil; Confira mais dicas culturais do PR

O Festin - 1º Festival de Teatro Infantil acontece entre os dias 25 e 30 de abril, de terça a domingo, com entrada gratuita para todos os espetáculos. O público prioritário são as crianças, mas pessoas de todas as idades estão convidas a formar o “respeitável público” do Festival.

Ao longo dos seis dias, oito companhias de teatro tomarão as ruas, praças e centros culturais da cidade. Além das pratas da casa, haverá participação de trupes de Curitiba, Londrina, Paranaguá, Cruzeiro do Oeste, Matelância e Lapa.

De acordo com os organizadores, a proposta do Festin é incentivar a prática teatral entre as crianças: “A ideia é promover um intercâmbio entre artistas e levar espetáculos infantis às escolas, praças e espaços teatrais”, diz o site do evento. A ação é realizada por órgãos públicos municipais e estaduais, além da Copel e da Sanepar.

Quer saber mais? Acesse o site: www.festincascavel.com.br | (11) 98709-4360





Confira também agendas culturais para Curitiba e Londrina:







[ CINEMA ] Os nomes do amor



O quê: "Os nomes do amor" é uma comédia francesa em que a extrovertida Bahia Benmahmoud (Sara Forestier), ativista dos movimentos de esquerda procura se relacionar com homens de ideologias contrárias à sua para tentar convertê-los à sua visão, até conhecer Arthur Martin (Jacques Gamblin).



Quando: De 13 a 26/04, sessões diárias às 16h e às 20h30.



Onde: Cine Com-tour, Shopping Com-tour, Av. Tiradentes, 1241, Jardim Shangri-Lá A, Londrina.



Quanto: R$ 12,00 e R$ 6,00 - meia entrada também para servidores públicos. Quinta-feira preço único: R$ 6,00.







[ LITERATURA ] Exposição de livros de Monteiro Lobato



O quê: A Biblioteca Pública Infantil de Londrina está expondo a coletânea de livros de Monteiro Lobato, entre eles o livro "O Saci", na versão em japonês. A exposição busca despertar nas crianças o hábito da leitura de uma literatura tão apreciada pelos pequenos.



Quando: Diariamente de 17 a 28 de abril, às 9h.



Onde: Biblioteca Pública Infantil de Londrina, Praça 1º de Maio, 110, Centro de Londrina.



Quanto: Gratuita. Mais Informações: (43) 3371-6603.

[ CINEMA ] Todas as cores da noite



O quê: Iris vive sozinha num espaçoso apartamento à beira-mar. Ao anoitecer, o lugar acolhe conhecidos e desconhecidos num frenético fluxo de festa. Iris é a atração principal. Mas num amanhecer ressacado, ela encontra um corpo na sala de estar. O drama é brasileiro e tem 70 minutos.



Quando: De 11 a 23 de abril, de terça a domingo, às 19h.



Onde: Cine Guarani, Portão Cultural, Av. República Argentina, 3430, ao lado do terminal do Portão, em Curitiba.



Quanto: R$ 12 e R$ 6.

[ TEATRO ] 9ª Mostra Cena Breve Curitiba



O quê: A Mostra reúne grupos que desenvolvem trabalho de pesquisa e experimentação teatral. A cada dia serão apresentadas quatro cenas de 15’ cada, intercaladas por entreatos. Grupos de Curitiba, Belo Horizonte, Florianópolis, Brasília e Rio de Janeiro participam do evento.



Quando: De 27 abril a 30 de abril, em diversos horários. Mais informações aqui: mostracenabreve.blogspot.com.br.



Onde: Teatro José Maria Santos, Rua Treze De Maio, 655, São Francisco, em Curitiba.



Quanto: R$ 10 e R$ 5.

Edição: Redação BdF PR