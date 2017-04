Comissão da Câmara deve votar reforma trabalhista nesta terça-feira

Está marcada para esta terça-feira a votação da reforma trabalhista na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Como foi aprovada a urgência para a tramitação do texto, não cabe mais pedido de vista que poderia adiar a decisão.

A oposição promete dificultar o processo para tentar impedir a aprovação da reforma. O líder do PSOL, deputado Glauber Braga, critica a tramitação em regime de urgência.

O PSOL entrou nessa segunda-feira com um mandado de segurança no STF pedindo a suspensão da urgência aprovada na Câmara.O líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, defende que a base governista vai vencer a obstrução da oposição.

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, informou que pretende terminar a votação da reforma trabalhista até quinta-feira. Se aprovada no plenário, o texto segue para análise do Senado.

A reforma em tramitação estabelece que o acordo firmado entre patrões e trabalhadores prevaleça em relação a legislação em 16 pontos, como jornada de trabalho e pagamento de férias.

Também acaba com a contribuição sindical obrigatória e regulamenta o home office, que é o trabalho feito em casa, e o intermitente, aquele sem horários fixos. O trabalhador seria convocado com antecedência pelo patrão e só receberia pelas horas trabalhadas.

A governo e as entidades empresariais defendem a reforma como necessária para reduzir o desemprego. Já a oposição, parte dos sindicatos e procuradores e juízes do trabalho argumentam que a medida precariza as condições do trabalhador.

Edição: Radioagência Nacional