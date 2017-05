Centro Juvenil de Curitiba oferece curso gratuito de teatro para crianças

Crianças de 7 a 12 anos podem participar do curso gratuito de teatro do Centro Juvenil de Artes Plásticas de Curitiba. As turmas estão abertas para o período da manhã, das 8h30 às 11h30, nas segundas e quintas-feiras.

Para pais e responsáveis que tiverem interesse em inscrever a criançada, é melhor se apressar: não há prazo final para matrícula, mas o número de vagas por turma é de 15 alunos. Segundo informações do Centro Juvenil, as aulas começam assim que 10 crianças já estiverem inscritas.

As oficinas de teatro têm o objetivo de estimular uma "ação reflexiva e transformadora, para promover a cidadania entre as crianças e a transformação social a partir de questionamentos”, conforme apresenta o site da Secretaria de Cultura do Estado.

Para realizar a matrícula, é necessário que um responsável pela criança compareça ao Centro com uma foto 3x4, carteira de identidade ou fotocópia da certidão de nascimento da criança ou do adolescente que participará da oficina.

Outro curso

Centro Juvenil tem ainda vagas remanescentes para os cursos de modelagem, mosaico, pintura e reciclados. As aulas também são gratuitas e ocorrem até o junho, voltadas para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.

Com criatividade, diversos materiais deixam de ir para o lixo e se transformam nas mãos dos jovens. O curso de modelagem possibilita o aprendizado de técnicas com argila. Pequenas pastilhas de porcelanato e cola são as matérias-primas para as aulas de mosaico.

Saiba mais



Onde: Centro Juvenil de Artes Plásticas fica na Rua Mateus Leme, 56, São Francisco, em Curitiba. Informações: (41) 3323-5643 | www.cjap.seec.pr.gov.br.

