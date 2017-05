Mundial de surf chega ao Rio de Janeiro com duas brasileiras competindo

O mar do Rio de Janeiro vai ser palco de surf de peso nos próximos dias. O estado vai abrigar a 4ª etapa da World Surf League (WSL), o mundial que reúne os melhores e as melhores surfistas competidores do planeta. A janela da etapa brasileira vai de 9 a 20 de maio – o campeonato acontece entre esses dias, dependendo das condições de tempo e ondas.



Diferente dos anos anteriores, o evento vai aportar na cidade de Saquarema, mais especificamente na Praia de Itaúna, que promete ondas maiores e com mais área para o surf. A mudança animou os competidores depois da polêmica que rodeou a etapa brasileira do ano passado na Praia da Barra, com poucas ondas e má qualidade da água.



O mundial acontece anualmente e reúne os surfistas melhores posicionados no ranking final no ano anterior do “CT”, a competição principal, e também do “QS” (Qualifying Series), as etapas qualificatórias do mundial. A WSL acontece durante 11 etapas no masculino e dez no feminino, em diferentes cidades e países ao redor do mundo.



Para a etapa do Rio, a quarta etapa do CT 2017, as expectativas são grandes em torno do havaiano John John Florence, atual campeão mundial e líder no ranking masculino após as três etapas deste ano. O sul-africano Jordy Smith e o brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, também estão entre os nomes favoritos, ambos tendo sido campeões da etapa do Rio em anos recentes.



O incansável Adriano de Souza é o brasileiro mais bem colocado no CT deste ano, em quarto lugar, com uma média de pontos por bateria que fica atrás apenas dos já citados John John e Jordy.



Além do Mineirinho, outros nove brasileiros vão cair nas águas de Saquarema. Pouco depois de Mineirinho vem Filipe Toledo, sexto no ranking, mas com um surf consistente e um bom histórico de desempenho na etapa brasileira em anos anteriores, sagrando-se campeão em 2015, numa bateria final onde pontuou quase perfeitos 19.87.



Entre as surpresas está Gabriel Medina, que não começou bem o tour e ocupa a 11º colocação no ranking. O campeão mundial de 2014 se recupera de uma lesão, mas vai disputar essa etapa e está escalado para a primeira bateria do evento. O paulista Caio Ibelli, que chegou à final da etapa mais recente, realizada na Austrália, subiu 12 posições e ocupa a sétima posição no ranking.



Também competem o recifense Ian Gouveia, o potiguar Jadson André e os paulistas Miguel Pupo, Wiggoly Dantas e Jesse Mendes. Outro potiguar na WSL é Italo Ferreira, que se recupera de lesão e não participa da etapa Rio. Eles formam uma geração de grandes surfistas brasileiros batizada de "Brazilian Storm" (Tempestade Brasileira), fazendo do Brasil o segundo país com mais competidores na WSL, atrás apenas da Austrália.



Nas triagens realizadas na segunda-feira (8), mais dois brasileiros subiram para o CT e disputarão o evento em Saquarema, os catarinenses Yago Dora e Tainá Hinckel – ela de apenas 14 anos. Tainá se junta à cearense Silvana Lima, única brasileira na elite das top-17 da WSL feminina. Elas serão as únicas latino-americanas a cair na água do Rio.



Silvana, que está na 14º colocação no ranking feminino conquistou a vaga na competição principal ao vencer três etapas e fechar as QS 2016 em 1º lugar no ranking. Com 32 anos, a atleta que colocou mais uma vez o Brasil na elite feminina do surf será a mais experiente competidora na etapa do Oi Rio Pro.



A hexacampeã Stephanie Gilmore, australiana, lidera o CT feminino, seguida pelas conterrâneas Sally Fitzgibbons e Tyler Wright, além das norte-americanas Courtney Conlogue e Lakey Peterson. Elas formam o atual Top 5 da elite do esporte e prometem um show de surf na etapa brasileira. O campeonato é transmitido ao vivo pelo site da WSL.

