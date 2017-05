Programa Brasil de Fato estreia em rádio de Minas Gerais neste sábado

Estreia neste sábado (13) mais uma edição estadual do Programa Brasil de Fato. Agora, os mineiros contarão com uma programação semanal na Rádio Autêntica 106,7 FM.

O programa vai ao ar todos os sábados às 11h, com reprise no domingo às 7h. Desde março deste ano, São Paulo e Pernambuco já têm edições regionais.

A sintonia na capital paulista é a Rádio 9 de Julho 1600 AM, às 12h20, com reprise no domingo às 6h20. Quem mora em Pernambuco pode acompanhar a edição feita no estado na Rádio Globo AM 720, também aos sábado às 7h, com reprise aos domingos no mesmo horário. Os programas também estão disponíveis no site da Radioagência Brasil de Fato.

Nesta edição, o ouvinte confere as principais informações da semana, como o depoimento de Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Uma grande onda de solidariedade, organizada pela Frente Brasil Popular, chegou à capital paranaense para apoiar o ex-presidente. Vamos saber como a mídia tentou esconder essa mobilização que levou cerca de 50 mil pessoas às ruas.

Também é destaque nos programas a comemoração do meio século de publicação do livro Cem Anos de Solidão de Gabriel García Márquez. A edição traz ainda informações sobre os acontecimentos recentes na Venezuela com análise de Mário Augusto Jakobskind.

O programa de estreia direto da capital mineira tem reportagem sobre o livro Mães do Cárcere, que aborda histórias de presidiárias no estado. Outra notícia é o fim do bilhete múltiplo no metrô de Belo Horizonte, que foi anunciado nesta semana pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). O sistema dava direito a um bilhete grátis a cada nove adquiridos.

Dos estúdios do Recife, tem a continuidade de uma série que traz a realidade dos trabalhadores de diversas categorias e como elas estão sendo afetadas pelas reformas do governo golpista de Michel Temer. Desta vez, quem conta um pouco sobre o seu cotidiano é a enfermeira Taísa Rodrigues.

A edição produzida em São Paulo tem a homenagem do colunista Mouzar Benedito ao Dia das Mães. E o quadro Conectados traz informações importantes para quem está de olho em uma vaga na faculdade e vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano.

Ouça as edições que foram ao ar no dia 6 de maio:

São Paulo

Pernambuco

Edição: Camila Rodrigues da Silva