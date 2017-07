Festival traz cores para capital mineira

O cinza dos prédios de uma das vistas mais antigas capital, a Rua Sapucaí, no Centro de BH, vai dar lugar às cores do Brasil e da Espanha. A idéia é que as pinturas dos prédios formem um mirante de arte a céu aberto. A iniciativa é do CURA, o Circuito Urbano de Arte. Olhadas pelos lados dos arcos do Viaduto Santa Tereza, todas as empenas, como são conhecidas as paredes laterais e sem janelas dos prédios, vão se encontrar. Os prédios que vão receber os murais são o hotel Rio Jordão, na rua Rio de Janeiro; o Edifício Satélite, na rua da Bahia; o Trianon, na avenida Afonso Pena e o Edifício Central, na avenida dos Andradas. O objetivo é que a obra também se torne um cartão postal da cidade, como explica Janaína Macruz, uma das idealizadoras do Festival.

"O mais legal nesse projeto é que surgiu de um desejo da cidade, esse lugar que tanto pulsa. Várias pessoas já queriam e tentavam fazer isso. No mundo, os grandes murais são pontos turísticos e é um dos nossos desejos"





Além de poder acompanhar a pintura dos prédios em tempo real, quem passar pelas ruas do centro de BH também pode participar das atividades que integram o festival. Ao longo dos dias vão acontecer shows, rodas de conversa sobre a história da arte urbana em BH, sessões de filmes, dança de rua e muito mais! O CURA começa nesta quarta-feira, dia 26 e vai até o dia 6 de agosto. Para saber mais basta acessar facebook.com/curafestival.

Edição: Minas Gerais