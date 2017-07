"Todo crime de corrupção tem terra envolvido", diz dirigente do MST

João Paulo Rodrigues, membro da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), fala da jornada nacional de lutas, iniciada com a ocupação de várias propriedades pelo país, entre elas a fazenda o amigo de Michel Temer, João Batista Lima Filho; do ministro da Agricultura Blairo Maggi; e do empresário Eike Batista.

O dirigente do MST destaca que o objetivo da ação é denunciar o ataque à Constituição promovida pelo governo Temer com as reformas trabalhista e da Previdência e das constantes práticas corruptas.

Confira o Minuto a Minuto produzido pelo Brasil de Fato:

Jornada de Lutas MST - Curated tweets by Brasil_de_Fato

Edição: RBA