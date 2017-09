Mulheres protestam contra PEC que proíbe aborto em casos previstos pela lei

As mulheres vivem neste histórico 28 de setembro uma mobilização gigantesca em torno do Dia de Luta pela Legalização do Aborto.

A data existe desde 1990, mas esse ano ganhou dimensões até então inimagináveis provocada em grande parte pelo legislativo brasileiro, que está prestes a votar já no próximo dia 4 de outubro uma PEC que proíbe o aborto até mesmo nos casos já permitidos em lei desde 1940.

Por isso, além da Virada Feminista que começou na última quarta-feira (27) nas redes sociais, nesta quinta-feira (28), mulheres de norte a sul prometem ganhar às ruas para discutir, em praça pública, a dimensão do retrocesso.

No Rio de Janeiro, desde as primeiras horas desta quinta o mulherio começou a delimitar seu espaço em lugares que são referência para toda e qualquer manifestação. E é do Rio que a gente conversa com Liliane Brum, da Articulação das Mulheres Brasileiras, da Frente Nacional pela Legalização do Aborto e uma das articuladoras da Virada Feminista e do 28 de setembro nas ruas.

Edição: Radioagência Nacional