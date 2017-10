Programa Brasil de Fato estreia em Sorocaba (SP) com uma hora de programação!

Neste mês de outubro, o programa Brasil de Fato estreia na cidade de Sorocaba (SP), pela rádio Super 87.9 FM. O programa tem 1 hora e conta com o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região.

A sintonia na capital paulista é a Rádio 9 de Julho 1600 AM, às 12h20, com reprise no domingo às 6h20. Quem mora em Pernambuco pode acompanhar a edição feita no estado na Rádio Globo AM 720, também aos sábado às 7h, com reprise aos domingos no mesmo horário. O programa de Minas Gerais vai ao ar todos os sábados às 11h, com reprise no domingo às 7h pela Rádio Autêntica 106,7 FM. Os programas também estão disponíveis no site da Radioagência Brasil de Fato.

A edição número 33ª do programa de São Paulo, traz parte do bate-papo com a senadora pelo Paraná e presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, o ex-ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff Alexandre Padilha e o dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), João Paulo Rodrigues.

Para marcar o Dia Mundial da Alimentação Saudável, o programa fala sobre a luta pela comida sem agrotóxicos, que tem o apoio de personalidades como o ator Marcos Palmeiras e a chef de cozinha natural Bela Gil.

Na coluna desta semana, o contador de causos Mouzar Benedito, traz histórias de crianças que ele conheceu em suas andanças.

A edição de Minas Gerais desta semana, traz uma entrevista com Florence Poznanski, integrante do comitê mineiro do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Poznanski alertou que a cidadania deve ficar de olhos bem abertos e ouvidos atentos a toda informação que recebem da mídia privada. Ela também fala da importância de fortalecer a mídia pública.

O programa aborda também a onda de censura a obras de artes, causado pelo avanço do conservadorismo e do moralismo. Em Belo Horizonte, aconteceram diversas manifestações a favor da exposição "Faça você mesmo a sua Capela Sistina", do artista Pedro Moraleida, que está em cartaz no Palácio das Artes. Alguns grupos fascistas também apareceram e fizeram um reboliço. Mas será que toda essa polêmica não seria um jeito de desviar a atenção de problemas mais graves?

O programa de Pernambuco, fala sobre o Encontro dos Sem-Terrinha, formação para crianças assentadas com idade de 7 a 13 anos, que vem de todo o estado de Pernambuco. O Encontro ocorreu durante três dias no centro de formação Paulo Freire, localizado no assentamento Normandia. Na Paraíba, ocorre a Festa das Sementes da Paixão, que são as conhecidas sementes crioulas. A festa acaba no próprio sábado com um ato público em defesa da agricultura agroecológica.

Ouça as edições que foram ao ar no dia 7 de outubro:

São Paulo





Pernambuco

Minas Gerais

Edição: Mauro Ramos