Ouça na íntegra: Alimentação Saudável é tema dos programas de rádio de SP, MG e PE

Para marcar o Dia Mundial da Alimentação Saudável, 33ª do programa de São Paulo aborda a luta pela comida sem agrotóxicos, que tem o apoio de personalidades como o ator Marcos Palmeiras e a chefe de cozinha natural Bela Gil.

Ainda nessa edição você pode conferir o bate-papo sobre a situação política no Brasil com a senadora pelo Paraná e presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, o ex-ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff Alexandre Padilha e o dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), João Paulo Rodrigues.

Na coluna desta semana, o contador de causos Mouzar Benedito, traz histórias de crianças que ele conheceu em suas andanças. Diadorins, Riobaldos, o Mosaico Cultural de hoje tem o encantador e inventor de palavras Guimarães Rosa.

A edição de Minas Gerais desta semana traz o balanço do circuito mineiro da Reforma Agrária, que aconteceu em Belo Horizonte reuniu mais de 15 mil pessoas e 70 toneladas de alimentos orgânicos e agroecológicos vendidos. E a edição mineira traz a entrevista com Florence Poznanski, integrante do comitê mineiro do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Poznanski alertou que a cidadania deve ficar de olhos bem abertos e ouvidos atentos a toda informação que recebem da mídia privada. Ela também fala da importância de fortalecer a mídia pública.

Minas Gerais aborda também a onda de censura a obras de artes, causado pelo avanço do conservadorismo e do moralismo. Em Belo Horizonte aconteceram diversas manifestações a favor da exposição "Faça você mesmo a sua Capela Sistina", do artista Pedro Moraleida, que está em cartaz no Palácio das Artes. Alguns grupos fascistas também apareceram e fizeram um reboliço. Mas será que toda essa polêmica não seria um jeito de desviar a atenção de problemas mais graves?

A edição pernambucana fala sobre o Encontro dos Sem-Terrinha, formação política e cidadã para crianças assentadas com idade de 7 a 13 anos de todo o estado de Pernambuco.O Encontro reuniu mais de 800 crianças durante três dias no Centro de Formação Paulo Freire, no assentamento Normandia, em Caruaru.

O programa traz a cobertura da Festa das Sementes da Paixão, conhecidas sementes crioulas. A atividade que reuniu agricultores e agricultoras guardiãs das sementes Paraíba. A festa termina neste sábado (14) com um ato público em defesa da agricultura agroecológica. E na Região Metropolitana do Recife, no município de São Lourenço da Mata, famílias estão sem acesso a energia elétrica por impedimento da Usina Petribu, de acordo com denuncia realizada pela Comissão Pastoral da Terra (CPT)

Ouça na íntegra:

São Paulo:

Pernambuco: Minas Gerais:

Edição: Anelize Moreira