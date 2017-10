Ouça o Programa Brasil de Fato - Edição São Paulo - 14/10/17

Para marcar o Dia Mundial da Alimentação Saudável, 33ª do programa de São Paulo aborda a luta pela comida sem agrotóxicos, que tem o apoio de personalidades como o ator Marcos Palmeiras e a chefe de cozinha natural Bela Gil.

Ainda nessa edição você pode conferir o bate-papo sobre a situação política no Brasil com a senadora pelo Paraná e presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, o ex-ministro da Saúde do governo Dilma Rousseff Alexandre Padilha e o dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), João Paulo Rodrigues.

Na coluna desta semana, o contador de causos Mouzar Benedito, traz histórias de crianças que ele conheceu em suas andanças. Diadorins, Riobaldos, o Mosaico Cultural tem o encantador e inventor de palavras Guimarães Rosa.

Edição: Anelize Moreira