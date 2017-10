Semana Nacional pela Democratização da Comunicação tem atividades por todo o país

A Semana Nacional pela Democratização da Comunicação tem mobilizado diversos coletivos e organizações em atividades com o objetivo de denunciar casos de violações à liberdade de expressão no país diante da atual conjuntura política.

As ações tiveram início no dia 15 de outubro e vai até dia 21 em diversas regiões do país.



Um debate sobre os "Desafios da Internet: acesso, neutralidade, privacidade e liberdade de expressão" será realizado em Brasília, nesta quinta-feira (19), a partir das 19h30. O evento contará com a presença de representantes de organizações como o Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social, a Coalizão Direitos na Rede, e a Coding Rights.

Em São Paulo (SP), diversos debates estão marcados para os próximos dias na sede do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé e do Sindicato dos Jornalistas. Um deles acontece na sexta-feira (18), e traz o debate sobre "Os Efeitos da Midiática Operação Lava Jato". O evento contará com a presença dos jornalistas Eugênio Aragão, Paulo Moreira Leite e Valeska Zanin. Já no sábado (21), acontecerá o Seminário "Jornalistas e os Impactos da Reforma Trabalhista".

Ainda nesta quinta-feira (19), um ato público pelo direito à comunicação será realizado em Belo Horizonte (MG ), com concentração na Praça da Liberdade, a partir das 13h.

No Rio de Janeiro (RJ), o ato público "Democratizar a Comunicação para Democratizar o Brasil" foi realizado nesta quarta-feira (18). O evento contou com diversas apresentações culturais e intervenções políticas.

As entidades também lançaram o relatório "Calar Jamais!", O documento é o resultado anual da campanha de mesmo nome, que foi lançada em outubro de 2016, para receber denúncias de violações à liberdade de expressão na sua plataforma online.

A programação completa da Semana Nacional pela Democratização da Comunicação pode ser acessada neste link.

Edição: Camila Salmazio