Lula da Silva empieza nueva caravana este lunes

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT) iniciará la segunda etapa de la caravana "Lula por Brasil" que recorre el territorio brasileño para dialogar con la población en sus diferentes realidades. Esta vez Lula da Silva viaja al estado de Minas Gerais, el mayor estado la región sudeste del país.

La Caravana empieza este lunes (23) y termina el día 30. El ex presidente recorrerá 14 ciudades de Minas Gerais en autobús y pasará por siete regiones diferentes del estado.

Según Marcio Macedo, vicepresidente del Partido de los Trabajadores (PT) y coordinador de la caravana, han elegido Minas Gerais para la segunda caravana por la importancia que tiene el estado para el país como segundo mayor estado de la Federación, con las dimensiones territoriales de una región.

"La Caravana del presidente Lula es una caravana de diagnóstico, para verificar in situ la situación del país, las políticas públicas que ha ideado y puesto en práctica en los ocho años de su gobierno, cuáles son los efectos del desmantelamiento de las políticas públicas y del patrimonio nacional promovidos por el gobierno de Michel Temer", explica.

Lula empezó la caravana con un acto en defensa de la soberanía nacional realizado en la ciudad de Ipatinga, una de las ciudades de región conocida como Vale do Aço [Valle del Acero en español, región metropolitana en el interior de Minas Gerais. El nombre se debe a la abundancia de industria siderúrgica a orillas del río Doce, a 200 km de la capital de Estado]. Después del acto de inauguración, la caravana se dirige a otras tres importantes regiones del estado [Vale do Rio Doce, mesorregión en el este del estado, Vale do Mucuri y Vale do Jequitinhonha, mesorregiones en el nordeste del estado], pasa por la región norte de Minas y por el centro oeste del estado, en la región metropolitana de Belo Horizonte, capital del estado y lugar del cierre de la Caravana, que culminará con una gran manifestación el día 30.

A lo largo de los siete días del paso del expreso por la región, Brasil de Fato estará presente con una cobertura en tiempo real, contando las historias y la realidad del pueblo de Minas Gerais.

La caravana es una iniciativa del Partido de los Trabajadores (PT) para dialogar con la población brasileña sobre las estrategias para el futuro del país y la recuperación de la democracia.

"Lula tiene la característica de hablar con las personas y con el pueblo, se trata de un momento de dialogar, escuchar y ser escuchado por la población. Un líder con las características de Lula se alimenta de las masas, del imaginario colectivo. El diálogo directo con el pueblo es muy importante", piensa Macedo.

Minas Gerais es el segundo destino de Lula. Entre los días 17 de agosto y 5 de septiembre el ex presidente estuvo en el Nordeste brasileño, donde recorrió nueve estados, conociendo la realidad y los desafíos de la región. El objetivo de Lula es visitar todas las regiones de Brasil hasta el final del primer semestre de 2018.

Programación completa de la caravana de Lula en Minas Gerais:

Lunes (23)

A las 6 de la tarde en la ciudad de Ipatinga – Acto de Recepción del ex presidente Lula en Minas Gerais “En defensa de la soberanía nacional”

Martes (24)

A las 8 y media de la mañana en la ciudad de Governador Valadares – Visita al vivero de plántulas del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)

A las 10 de la mañana – Visita a la Cuenca del Río Doce

A las 5 de la tarde en la ciudad de Teófilo Otoni– Visita a la Universidad del Valle do Jequitinhonha y Mucuri (UFVJM)

7 de la tarde – Acto en defensa de la educación

Miércoles (25)

A la 1 de la tarde en la ciudad de Itaobim – Parada en el trébol de la carretera de Itaobim en la entrada de la ciudad

A las 3 de la tarde en la ciudad de Itinga- Parada en el puente de la ciudad

A las 4 de la tarde - Viaje a la ciudad de Araçuaí, localizada en la región mediana del Valle de Jequitinhonha

A las 6 de la tarde - Acto cultural en la ciudad de Araçuaí

Jueves (26)

A las 8 y media de la mañana en la ciudad de Araçuaí – Visita al Campus Araçuaí del Instituto Federal del Norte de Minas Gerais (IFNMG)

A la 1 de la tarde en la ciudad de Salinas - Visita al campus de Salinas del Instituto Federal del Norte de Minas Gerais (IFNMG)

A las 3 de la tarde en Salinas - Acto público en la plaza principal de la ciudad

Viernes (27)

A las 16 de la tarde en la ciudad de Montes Claros – Visita al complejo industrial de la ciudad

A las 18 de la tarde – Acto público

Sábado (28)

A las 9 de la mañana – Visita al proyecto de riego por goteo en la ciudad

Al mediodía en la ciudad de Bocaiuva – Acto en defensa de la agricultura familiar

A las 6 y media de la tarde – Acto cultural en la región del Alto del Jequitinhonha

Domingo (29)

A las 9 de la mañana en la ciudad de Diamantina: Reunión con los rectores de universidades e institutos federales en el campus de Diamantina de la Universidad del Valle do Jequitinhonha y Mucuri)

A las tres de la tarde en la ciudad de Cordisburgo - Recepción con presentación de Folía de Reyes y Congada [manifestaciones culturales y religiosas de la cultura afrobrasileña]

A las 5 de la tarde - Visita al museo Casa Guimarães Rosa

Lunes (30)

A las 5 de la tarde en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado - Reunión con alcaldes de Minas Gerais

A las 6 de la tarde – Acto de cierre de la Caravana de Lula por Minas Gerais

Edición: Simone Freire | Traducción: Luiza Mançano