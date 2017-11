Curitiba tem batalha cultural de breaking neste domingo (5), no Portão

A cultura hip hop ganha a cena no Auditório Antônio Carlos Kraide, no Portão Cultural, neste domingo (5), entre 12h e 20h. Será a 46ª Batalha da Cultura, que tem como objetivo “resgatar a raiz do hip hop, levar entretenimento, diversão e cultura para nossa cidade”, como explica Riccardo Gomes de Almeida, conhecido como Caxaria, um dos organizadores do evento.

O breaking, o estilo de dança de rua da cultura hip hop, vai estar no centro das batalhas. Também está prevista uma competição entre MC’s. A programação do encontro terá ainda apresentações do Dj Baqueta, Selectta Kbc, Banda Vozez e Raciocínio Frio. Caxaria e Guilherme Melloni (Grillo Black), também organizador, serão os mestres de cerimônia da Batalha.

Dos gramados do MON

A Batalha Cultural nasceu em outubro de 2011, no gramado do Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba. E já rodou bastante: praça, pistas de skate, teatros.

“Queremos ocupar os espaços públicos que temos por direito, levando a cultura do hip hip, que é e sempre foi muito descriminada, mostrando um ponto de vista diferente sobre o movimento”, explica Caxaria.

Como participar

Para participar é só chegar uma hora antes do evento. O valor da inscrição é um livro em bom estado. Caixaria conta o destino do material arrecadado: “Os livros que arrecadamos ficam como parte da premiação dos competidores. Outra parte é doada para participantes ou grupos que se apresentam no evento”.

Pra ficar por dentro

Onde: Auditório Antônio Carlos Kraide, Portão Cultural, Av. República Argentina, 3430, ao lado do terminal do Portão, em Curitiba.

Quando: Dia 5, domingo, das 12h às 20h.

Edição: Franciele Petry Scharamm