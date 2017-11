10 dicas culturais gratuitas (ou quase) para curtir o feriado em Curitiba

1 - CINEMA | COLORS: Cinema + Diversidade

O quê: É a primeira edição de um festival que veio pra ficar! O Colors une cinema e diversidade, com filmes políticos, corpos políticos, vivências políticas. O festival tem sessões competitivas de longas e curtas, além de mostra regional e infanto-juvenil.



Quando: De 31 de outubro a 4 de novembro. Confira a programação completa aqui na página facebook.com/colorscd



Onde: Cine Guarani, Av. República Argentina, 3430, Portão, e na Cinemateca, R. Presidente Carlos Cavalcanti, 1174, São Francisco.



Quanto: Gratuito. Os ingressos serão distribuídos a partir de 30 minutos antes de cada sessão. Confira a classificação etária das sessões.

Peça Teimosinho, em cartaz no Festival EnCena (Foto: Divulgação)

2 - TEATRO | Festival de teatro EnCena

O quê: Nove espetáculos teatrais estão em cena na capital, e desta vez o palco não está na região central da cidade. O anfitrião do EnCena é o bairro Boqueirão, que recebe cerca de 20 apresentações, distribuídas entre os dias 27 de outubro e 19 de novembro. Entre as peças da programação está “Macho não ganha flor”, construída a partir da obra de Dalton Trevisan, e “O doente imaginário”, que mistura elementos da comédia dell’arte e a estética do rock pesado. O encerramento terá palco aberto com apresentações de bandas da região, e também será servida a tradicional polenta com frango do Boqueirão. O evento teve a primeira edição em 2012, com realização do Centro Cultural Boqueirão em parceria com a MRG Produções Artísticas, a partir do apoio da Fundação Cultural de Curitiba e de outras organizações.



Quando: Até 19 de novembro. Clique aqui para ver a programação completa.



Onde: Centro Cultural Boqueirão, rua José Guercheski, 299, Boqueirão.



Quanto: Ingressos e estacionamento serão gratuitos. Ao final de cada espetáculo, o público poderá contribuir com qualquer valor que puder.

3 - MÚSICA | Acordes na Casa com Rosa Armorial

O quê: O grupo paranaense Rosa Armorial dá início à programação do Acordes na Casa durante o mês de novembro no Centro Cultural SESI Heitor Stockler De França. Eles fazem o popular e o erudito darem as mãos pelo soar de seus instrumentos, disseminando a música brasileira de raíz e valorizando os elementos instrumentais de suas manifestações. Inspirado pelo Movimento Armorial criado por Ariano Suassuna em 1970, o grupo tem em seu repertório músicas de compositores consagrados como Antônio Madureira e Guerra-Peixe, além de arranjos refinados para músicas folclóricas do estado, resultando numa sonoridade genuinamente brasileira.



Quando: Dia 4, sábado, às 11h.



Onde: Centro Cultural SESI Heitor Stockler De França, Av. Mal. Floriano Peixoto, 458 – Centro



Quanto: Entrada gratuita

Mostra de Cinema Japonês (Foto: Reprodução)

4 - CINEMA | Mostra de Filmes Japoneses

O quê: A Mostra celebra o mês da cultura nipônica. Serão cinco comédias e duas animações, todas com áudio original em japonês e legendas em português. Um dos destaques é o filme “Key of life”, nomeado em quatro categorias do Japan Academy Prize de 2012 e ganhador da estatueta na categoria de roteiro.



Quando: De 31 de outubro a 3 de novembro.



Onde: Cinemateca de Curitiba, R. Presidente Carlos Cavalcanti, 1174, São Francisco.



Quanto: Gratuito.

5 - CINEMA | Gonzaga – De pai pra filho

O quê: Baseada em conversas realizadas entre pai e filho, essa é a história do cantor e sanfoneiro Luiz Gonzaga, também conhecido como O Rei do Baião ou Gonzagão, e de seu filho, popularmente chamado de Gonzaguinha. O drama é brasileiro, lançado em 2012. A exibição faz parte do projeto “Vivências e Convivências”, que oferece cinema mediado para maiores de 60 anos.



Quando: Dias 4 e 7 de novembro, sábado e terça-feira, às 14h.



Onde: Cine Guarani, no Portão Cultural, Av. Rep. Argentina, 3430 - Portão, Curitiba.



Quanto: Gratuito.

6 - MÚSICA - Pietá no Paço

O quê: Depois de uma semana agitada, com lançamento de single, show no Rio de Janeiro e em São Paulo, a banda Pietá vem a Curitiba - pela primeira vez!



Quando: Dia 4, sábado, à 17h.



Onde: Na praça em frente ao Sesc Paço da Liberdade, Praça Generoso Marques.



Quanto: Gratuito

Documentário Elena (Foto: Reprodução)

7 - CINEMA | Elena

O quê: Ao viajar para Nova York, Elena segue o sonho de se tornar atriz de cinema e deixa no Brasil uma infância vivida na clandestinidade, devido à ditadura militar implantada no país. É um documentário brasileiro, dirigido por Petra Costa e lançado em 2013. A exibição faz parte do Cineclube do Cinema Brasileiro, do Cine Guarani.



Quando: Dia 4 de novembro, sábado, às 18h.



Onde: Cine Guarani, no Portão Cultural, Av. Rep. Argentina, 3430, Portão, Curitiba.



Quanto: Gratuito – Classificação indicativa: 12 anos.

8 - MÚSICA | 3º Samba da Resistência

O quê: É um movimento de resgate das músicas sociais e políticas sobre a resistência popular no Brasil. O Samba agrega artistas e interessados de diversas áreas da cultura e sociedade pela valorização da música brasileira e a liberdade de expressão. Nesta edição, o repertório terá Beth Carvalho, João Bosco, Elza Soares, Gonzaguinha, Chico Buarque, Martinho da Vila, Nelson Cavaquinho, Leny Andrade, Cartola, Criolo, João Nogueira, além de músicas autorais e poesias.



Quando: Dia 4, sábado, das 19h às 23h.



Onde: Mímesis Conexões Artísticas, Rua João Manoel, 74, São Francisco, em Curitiba.



Quanto: R$ 5,00 com nome confirmado no evento até 03 de novembro. Na hora outro valor.

Peça Terrível incrível aventura (Foto: Divulgação)

9 - TEATRO | Terrível incrível aventura – Um musical fabulesco marítimo

O quê: A Companhia de BifeSeco é um coletivo de artistas de diferentes regiões do país que, entre outras pesquisas, explora uma linguagem de comédia contemporânea onde a música e a plasticidade da cena sejam elementos primordiais na construção narrativa. Em 2016, esse trabalho resultou no espetáculo “Terrível incrível aventura – Um musical fabulesco marítimo”. A montagem fez temporada no Festival de Curitiba com excelente receptividade do público e da crítica especializada a nível nacional.



Quando: Dias, 4 e 5, sábado e domingo, às 19h.



Onde: Teatro SESI Portão, Rua Padre Leonardo Nunes, 180 , Portão.



Quando: Entrada franca

10 - DANÇA | 46ª Batalha da Cultura - especial breaking

O quê: O breaking, o estilo de dança de rua da cultura hip hop, vai estar no centro das batalhas. Também está prevista uma competição entre MC’s. A programação do encontro terá ainda promete apresentações do Dj Baqueta, Selectta Kbc, Banda Vozez e Raciocínio Frio. Caxaria e Guilherme Melloni (Grillo Black), também organizador, serão os mestres de cerimônia da Batalha. Caixaria conta o destino do material arrecadado: “Os livros que arrecadamos ficam como parte da premiação dos competidores. Outra parte é doada para participantes ou grupos que se apresentam no evento”.



Quando: Dia 5, domingo, das 12h às 20h.



Onde: Auditório Antônio Carlos Kraide, Portão Cultural, Av. República Argentina, 3430, ao lado do terminal do Portão, em Curitiba.



Quanto: O valor da inscrição é um livro em bom estado. Para participar, chegue uma hora antes do evento.

Edição: Ednubia Ghisi