Coluna | Observatório dos conflitos urbanos de Curitiba

A partir deste mês, o Observatório dos Conflitos Urbanos de Curitiba assume uma coluna do Brasil de Fato Paraná para apresentar o resumo dos principais protestos ocorridos em Curitiba e Região Metropolitana. As edições serão mensais, com a síntese de dados e mapeamentos das lutas populares e sindicais do mês anterior. O Observatório é composto por professores e pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Confira o resumo das lutas de abril

Greve Geral paralisa Curitiba

Em Curitiba, a greve geral do dia 28 de abril contra as reformas Trabalhista e da Previdência contou com a participação de diversas categorias. Servidores municipais, professores da rede municipal, estadual, federal e particular, frentistas, metalúrgicos, petroleiros e petroquímicos, bancários, policiais civis, garis, cobradores, motoristas e frades franciscanos.

Além do transporte público, 100% dos serviços da limpeza pública municipal, 90% das agências bancárias, 25% dos postos de combustível e 71% das escolas municipais tiveram seus serviços paralisados. A Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, foi escolhida como local de concentração para as manifestações. Segundo a organização, 30 mil pessoas participaram da passeata que partiu do Centro Cívico, passou pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e seguiu até a Praça Tiradentes, onde houve culto ecumênico e o encerramento.

A Região Metropolitana de Curitiba também foi impactada pela paralisação total do transporte público e por bloqueios da rodovia BR-277, Avenida das Torres, da BR-476 e do Contorno Sul de Curitiba. Houve manifestações em Campo Largo e Araucária.

Movimento Sem-Terra faz jornada de luta

No dia 17 de abril, cerca de 800 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) montaram acampamento na Rua Dr. Faivre, próximo à Rodoferroviária de Curitiba, em frente ao Incra. Mobilizações semelhantes ocorreram por todo o país e visaram à “defesa da terra, da preservação do meio ambiente, da agricultura camponesa e dos camponeses”, durante a Jornada Nacional de Lutas por Reforma Agrária.

Servidores Municipais mobilizam-se contra o ‘Pacote de Greca’

Em 6 de abril foram realizados diversos atos de mobilização nas regionais de Curitiba contra os projetos de lei que tramitam na Câmara Municipal de Curitiba, apelidados pelos servidores de “Pacotaço do Greca”. Os PLs visam retirar direitos dos servidores municipais, como alterar a data-base, congelar os planos de carreira e aumento da alíquota do Instituto de Previdência municipal.

Ato em solidariedade a vítimas de homofobia

No dia 15 de abril, no bairro Água Verde, em Curitiba, cerca de 300 pessoas reuniram-se em ato contra a intolerância e em apoio ao casal João Pedro Schonarth e Bruno Banzato. De mudança para o bairro, eles foram vítimas de panfletos apócrifos distribuídos com frases preconceituosas e homofóbicas.

